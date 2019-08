Eden Hazard ha parlato anche di Romelu Lukaku, compagno di Nazionale nel Belgio, in una lunga intervista su Il Corriere della Sera: "È un attaccante fantastico, un bomber che sa adattarsi a tutte le condizioni del gioco. Segna tanto - e questo per un centravanti è importante - ma sarebbe un errore considerarlo solo per questo. Sa fare molte cose. Per esempio è uno specialista per creare quelle che chiamiamo 'seconde giocate'. Con lui in squadra giocano tutti meglio". Su Antonio Conte e Maurizio Sarri, poi: "Da loro ho imparato molto. Sono diversi tra di loro, per carattere e idea di calcio, ma hanno un cosa in comune: sono due vincenti. Hanno uno stile marcato, sanno quali indicazioni dare al gruppo".