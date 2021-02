Eden del quale nelle scorse ore circolava una proposta alla Juve , ha parlato a On The Front Foot riguardo alla sua carriera: "Spero di giocare a calcio il maggior tempo possibile, e provare sempre a divertirmi sul terreno di gioco. Quando arriverò alla fine della mia carriera, potrò guardarmi indietro e vedere i miei raggiungimenti. Però adesso la priorità è giocare bene, provare ancora emozione per il calcio. Non so dove sarò nei prossimi anni, proverò a concentrarmi nella prossima gara, nel prossimo allenamento. Tra poco compirò trent'anni, il mio corpo sta bene, sono in condizione. Credo di poter giocare almeno cinque o sei anni ancora".