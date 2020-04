1









Kai Havertz, trequartista del Bayer Leverkusen che piace alla Juve, parla alla Bild del suo futuro: "Sono pronto a fare il grande passo, a fare il passo successivo della mia carriera. Sono pronto a fare il grande passo, e amo le sfide. Per me, questo include anche le squadre straniere. Leverkusen è un grande club, mi sento bene qui. L'ho sempre detto. Ma naturalmente un giorno voglio fare un nuovo passo nella mia carriera. Questa è la mia ambizione. L'allenatore è una persona molto importante per me. Deve essere all'altezza del compito. Lo potete vedere con il nostro allenatore, Peter Bosz. Per me, l'orientamento sportivo del club si riflette anche nella scelta dell'allenatore".