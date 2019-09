La Juventus continua a monitorare da vicino Erling Haland, il gioiellino classe 2000 del Salisburgo sul quale c'è mezza Europa. L'attaccante, che ha segnato tre gol al debutto in Champions League, ha parlato del suo futuro ai microfoni di TV2: "Ibrahimovic è il migliore. E' scandinavo come me, qualcuno dovrà prendere il suo posto... Il mio sogno è giocare nei migliori club del mondo".