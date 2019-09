rling Haland ha ben chiare le idee per il proprio futuro. Corteggiato da Juventus, Barcellona e Manchester United, in una delle ultime interviste concesse in Austria, l'attaccante del Salisburgo ha confermato: "Ho sempre sognato di poter giocare in uno dei migliori club al mondo. Mi piace molto il calcio inglese e Solskjaer ha avuto un grande impatto nella mia vita sia come persona che come allenatore".