Gradito dalla Juventus, il terzino di proprietà del Real Madrid e in prestito al Borussia Dortmund Achraf Hakimi ha parlato a Cadena Ser del suo futuro: “Il mio procuratore cura il mio contratto, non saprei dire ancora quanto mi sia rimasto. Sono molto felice della mia stagione, a giungo dovremo prendere una decisione e sarò un grande passo per la mia carriera. Al momento, non ho avuto nessun contatto con la dirigenza del Real Madrid per quanto concerne la prossima stagione. Penso che presto ne parleremo”



SUGLI ALLENAMENTI - “Ci alleniamo in gruppi di quatto o sei persone, senza entrare in contatto. Rispetto a Madrid, qui a Dortmund la situazione sembra migliore, è tutto controllato e ti lasciano uscire per andare a far la spesa, per allenarti. In strada ci sono persone”.