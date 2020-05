Erling Braut Haaland non ha perso tempo. Il giovane attaccante norvegese, ex Salisburgo, è stato subito decisivo con il suo Borussia Dortmund, alla ripresa del campionato. Un gol e un assist, oltre a tante giocate fenomenali per questo attaccante che la Juve ha seguito e ha provato, per ora invano, a portare in bianconero. Al termine della partita con lo Schalke 04 Haaland, ai microfoni delle televisioni tedesche, ha detto: "Non sono lo stesso, non gioco da sette settimane. Ma ho lavorato duro e non sono sorpreso di aver segnato".