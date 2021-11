In attesa della sessione di mercato della prossima estate, che probabilmente coinciderà con una svolta nella sua carriera, Erlingha preso una decisione per il suo futuro. Secondo le indiscrezioni, il talentuoso attaccante delnon si unirà al suo prossimo club solo sulla base di ciò che potrà offrirgli finanziariamente, ma anche e soprattutto per il suo progetto sportivo. Il giovane norvegese, assistito da Mino, è seguito con attenzione dalla, ma naturalmente il suo profilo fa gola anche a tutte le altre big europee.