Pep Guardiola è tornato a parlare di Kalvin Phillips, obiettivo di mercato della Juve che non sta trovando spazio: "Non se lo merita nemmeno un po'. Mi dispiace così tanto. Quello che chiedo è buon comportamento, buon carattere, buona personalità e occhi sull'obiettivo, e lui è il perfetto esempio, ma poi gli devo dare qualcosa in cambio, e non lo faccio. E questo perché io nella mia mente visualizzo certe cose, visualizzo la squadra e ho difficoltà a visualizzare lui. E mi dispiace davvero tanto".