Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Leroy Sané, accostato anche alla Juventus sul mercato, come riportato dal Daily Mirror: "Ho detto molte volte che voglio gente felice di essere qui. Lo aiuteremo a stare al massimo. Conosciamo il suo potenziale e quale sia il suo livello. Ha una qualità speciale che è molto difficile da trovare in altri. Ma allo stesso tempo, l’ho detto una decina di volte alla dirigenza, voglio persone che siano felici di essere qui. Se non vogliono, se ne vadano. Ma la voglia di averlo con noi è sempre lì".