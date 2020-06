Leroy Sané può lasciare il Manchester City. Anzi, è quasi una certezza. Il contratto del tedesco scade nel giugno del 2021 e il tecnico del City Pep Guariola ha dichiarato: “Ha rifiutato il rinnovo due o tre volte. Se alla fine della stagione si troverà un accordo con un'altra squadra potrà andarsene, in caso contrario andrà via alla scadenza del contratto. Quando facciamo un'offerta a un giocatore è perché vogliamo averlo con noi. Non ho nulla contro di lui ma vuole una nuova avventura". Il calciatore è stato accostato anche alla Juventus ma in pole al momento c'è il Bayern Monaco.