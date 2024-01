Pep, allenatore del, ha tenuto una conferenza stampa due giorni prima della partita di FA Cup contro l'Huddersfield. Durante l'incontro con i giornalisti, ha affrontato anche il tema del mercato, rifiutandosi di fornire ulteriori dettagli su Kalvin, giocatore che è stato oggetto di interesse anche da parte della"Il club non mi ha informato di nulla in merito. Kalvin non ha potuto allenarsi negli ultimi cinque giorni perché era malato, aveva la febbre. Quel che succederà, succederà. Non conosco i desideri dei giocatori e non parlerò di mercato".