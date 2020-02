Torna a parlare Pep Guardiola dopo la vittoria sul campo del Real Madrid in Champions League. "Distrazioni? Ce ne sono sempre un pò, tante fuori dal campo. A volte gli allenatori devono concentrarsi più su quelle. Una volta Johan Cruyff mi disse che il problema degli allenatori è che il 70-80% dei problemi sono fuori dal campo, sollo il 20% sul campo. Sono cose che dobbiamo gestire, per aiutare il club e concentrarci su ciò che amiamo".



CAMPIONATO - "Abbiamo una buona media punti per essere campioni, non è lontana dalle medie di Ferguson o Wenger, abbiamo solo un avversario incredibile, non c'è altro da dire. Possiamo solo imparare da loro, il nostro obiettivo è imitarli, la nostra mentalità non cambia, siamo affamati per vincere ancora. Da quando abbiamo vinto la Carabao Cup insieme, il nostro primo titolo, abbiamo giocato in 11 competizioni. Se vinciamo contro l'Aston Villa ne avremmo vinti 8. Otto su 11 è un livello incredibile e sarebbero gli ultimi sei titoli domestici. Non ci sono parole per esprimere la mia gratitudine ai calciatori. E' onestamente difficile fare tutto questo e confermarsi. Abbiamo giocato in 10 competizioni vincendone sette, è qualcosa di grande".