Ciccio Graziani, ex attaccante di Serie A e della Nazionale italiana parla a Radio Sportiva dello scambio tra Arthur e Pjanic: "Arthur è giovane, ha caratteristiche diverse rispetto a Pjanic. Credo che la Juve lo sostituirà con Bentancur in regia e Arthur mezzala. Penso che abbiano guadagnato tutte e due, Pjanic ha tanto da dare, è integro, il Barcellona trarrà dei vantaggi perché aveva bisogno di un calciatore come lui. Ma anche la Juve ne gioverà perché avrà un calciatore con caratteristiche diverse".