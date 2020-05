1









Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, l'ex attaccante Ciccio Graziani parla dell'ipotesi sulla ripresa della Serie A con i play-off: "Questo campionato va concluso in un modo o nell’altro. Nel caso in cui non fosse possibile giocare tutte le giornate, i play-off sarebbero la soluzione più logica. Certo, Inter e Atalanta avrebbero un bel vantaggio: potersi rigiocare la possibilità di vincere lo scudetto. Parliamoci chiaro: quest’anno il discorso scudetto era solo tra Juventus e Lazio".