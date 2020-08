Ciccio Graziani torna sulla decisione della Juve di affidare la panchina della Juve ad Andrea Pirlo: "Io ho detto da subito, fossi stato Pirlo non so se mi sarei preso subito questa responsabilità, c'è il rischio di bruciarsi. E' una macchina che non ha mai guidato però alla Juve non serve un allenatore ma uno capace di gestire gli allenamenti, convincere...Non è un mestiere che ti inventi da oggi a domani ma è anche vero che a quei livelli serve l'immagine, il carattere, la personalità e la gestione del gruppo da parte di un tecnico. Se è bravo in questo è a metà dell'opera ma deve avere gestione dello spogliatoio, credibilità in quello che propone. Non è facile il ruolo del tecnico".