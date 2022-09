Si riaccende la pistaper la? Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il centrocampista olandese a lungo corteggiato dai bianconeri potrebbe lasciare ilgià a gennaio, dal momento che in Bundesliga sta faticando a trovare spazio. Ne ha parlato lui stesso, ammettendo di non essere particolarmente felice per la situazione attuale: "Arrabbiato per le zero partite da titolare? Ad essere onesto sì, lo sono. Voglio sempre giocare ma il tecnico ha sempre scelto altri giocatori. Devo accettarlo anche se è difficile. Speravo di avere maggiore minutaggio ma cerco di restare tranquillo, magari dopo la sosta avrò più spazio".