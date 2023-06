“Voglio giocare di più... preferibilmente al Bayern. Altrimenti in un club dove giocherò al 100%. Questo è il mio piano. Non voglio fare un altro anno come quello appena trascorso, parlerò con l'allenatore nelle prossime settimane poi vedremo", Queste le parole di Gravenberch al Telegraaf. Il centrocampista olandese era stato un grande obiettivo di mercato della Juve l'estate scorsa prima di trasferirsi in baviera.