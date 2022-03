Intervistato dall'emittente olandese NOS, Ryan Gravenberch - talento seguito anche dalla Juventus - è tornato a parlare del suo futuro: "Voglio solo concentrarmi sul calcio adesso, mio padre e il mio agente sono occupati con il resto. Le trattative con l'Ajax si sono interrotte. Bayern Monaco? Si legge ovunque, quindi posso dire che c'è un loro interesse per me, ma penso che ci siano diversi club. Non cose valgo 25 milioni, ma se così fosse sarei orgoglioso perché si tratta di un sacco di soldi".