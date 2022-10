Il giocatore del Bayern Monaco Ryan Gravenberch, corteggiato a lungo anche dalla Juventus nella passata sessione di mercato, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Abendzeitung, dove ha parlato del momento che sta vivendo in Germania.'La situazione non è facile per me, ovviamente vorrei giocare. Ma devo avere pazienza. Conosco le mie qualità, ma il Bayern è un grande club con tanti grandi giocatori. Devo stare tranquillo'.