L'allenatore dell'Udinese, prossima avversaria della Juventus, Luca Gotti, è intervenuto a Udinese Tv; questo uno stralcio delle sue parole: "Pur nella piacevolezza di un Natale in famiglia non sono riuscito ad abbandonare il gusto amaro della sconfitta contro il Benevento. Probabilmente, la causa principale della sconfitta è stata dare per scontate le cose in un momento in cui i risultati erano positivi e in questo la Serie A non perdona. C'è tutta la volontà di premere l'acceleratore per dare gas fino in fondo sfruttando tutti i cavalli di questa squadra. Non dobbiamo fare voli pindarici. Siamo convinti di avere potenzialità ma la barra del timone deve essere dritta verso l'obiettivo 40 punti e bisogna raggiungerli quanto prima. La vittoria di luglio contro la Juve è stata fondamentale per mettere al sicuro in anticipo la salvezza".