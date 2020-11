Il tecnico Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese TV alla vigilia dell'incontro casalingo con il Genoa. Di seguito le sue dichiarazioni:



Rolando Mandragora torna tra i convocati a cinque mesi dall’infortunio al crociato. È un giocatore da ritenere pronto?

"Fin dal percorso post operatorio ha lavorato per velocizzare i tempi di recupero, ha quel tipo di atteggiamento professionale da “super lavoro”. Torna a disposizione dopo tre settimane in gruppo e con carichi di lavoro come detto elevati. Dobbiamo essere bravi a creagli un percorso di rientro il più graduale possibile, magari a partire proprio da domani".