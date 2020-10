l’esterno dell’Atalanta Robin Gosens ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulla sfida contro il Napoli: “Sfida scudetto? Non penso lo sia già, però giocheremo per vincere. Aver partecipato alla Champions League ha aumentato la nostra autostima, ora nessuno si domanda chi sia l’Atalanta, ma ci rispettano ancora di più”.



SULLA GERMANIA - "Per me giocare con la Germania è un motivo di orgoglio, ho dei compagni davvero forti".



SULLO SCUDETTO – “"Io dico l’Inter, i nerazzurri hanno una rosa numericamente molto forte e competitiva”.