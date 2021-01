In un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport Uk, l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud, accostato alla Juventus in sede di mercato, ha parlato del suo futuro: “Voglio solo il meglio per il Chelsea. Vedremo cosa potrà succedere nei prossimi mesi, ma adesso penso solo a dare il massimo. Quando purtroppo non scendo in campo il mio unico pensiero è quello di far parte della squadra. Voglio davvero il meglio per questo grande club. Abbiamo la possibilità di alzare qualche trofeo alla fine di questa stagione, alla luce della grande squadra che abbiamo”.