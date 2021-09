Olivier, attaccante del Milan, si è raccontato in un'intervista a Telefoot, nella quale ha parlato del suo arrivo in rossonero e dell'obiettivo scudetto: "Quando ero più piccolo ero un tifosi del grande Milan di Papin, Van Basten e Baresi, per me era ovvio scegliere questo club ed è un orgoglio indossare questa maglia. Qui sono stato accolto come in una famiglia, ho fatto un ottimo debutto e ho fame di vittoria. Giocare titolare e divertirmi come nella mia prima parte di carriera è stata una bella sensazione, non avrei potuto chiedere di meglio. Ibra è un monumento, con lui ci sarà competizione vera. Se gioco tutte le partite, il mio obiettivo è di arrivare a 15 gol.