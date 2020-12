L’attaccante del Chelsea Olivier Giroud, tra gli obiettivi di mercato della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club in cui ha parlato anche del suo futuro: "Ho avuto una conversazione con Didier Deschamps e, ovviamente, mi ha detto che se le cose rimangono così, è meglio che prenda una decisione a gennaio. Ma sono abbastanza sicuro di poter guadagnare più spazio e rimanere al Chelsea perché è quello che desidero. Voglio vincere dei trofei con il Chelsea. Ma non si sa mai, perché nel calcio le vicende vanno veloci. Ma ora sono molto felice. Sono un uomo felice e sono orgoglioso di essere un giocatore del Chelsea. Credo che se giocassi di più, ho buone chances di essere in ottima forma e pronto per l’Europeo".