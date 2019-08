Intervistato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, Bruno Giordano, ex stella di prima grandezza di Lazio e Napoli, si è espresso in termini entusiastici sulla rosa della Juve a disposizione di Maurizio Sarri: “Sulla carta, ripensando agli ultimi arrivati, da De Ligt a Rabiot, la Juve ha addirittura dilatato la forbice dalle inseguitrici. Oggi - e ripeto, sulla carta - è un paio di gradini sopra al Napoli e anche all’Inter”. In merito all’avvicendamento sulla panchina bianconera occorso tra Allegri e Sarri che potrebbe portare la Juve ad avere qualche problema di assetto nei primi mesi della stagione, l’ex bomber, nativo di Roma, ha detto: “Il calcio è imprevedibile e la Juventus potrebbe avere qualche difficoltà all’inizio del campionato col nuovo gioco di Sarri. In quel caso, il Napoli dovrà essere bravo ad approfittarne".