Ryan Giggs non ha dubbi. La storica bandiera del Manchester United, ex compagno di CR7, ha parlato così del fenomeno portoghese: "Dovrà trovarsi nel club giusto. Io ero in una squadra di alto livello e ho giocato fino a 40 anni posso veder giocare anche lui fino a 40 anni".



SEGRETO - "Cristiano si prende cura di se stesso, mangia bene, riposa bene e vive per il gioco, ed è il miglior professionista con cui abbia mai giocato".



100 GOL - "L'ho visto all'inizio della sua carriera e non potevo pensare che avrebbe segnato così tanti gol. Era un talento e un giocatore brillante che ti entusiasmava. Cristiano è sempre stato uno studioso del gioco e, proprio come me, ha sempre cercato quel qualcosa in più. Era sempre in palestra e aveva in mente quanto bravo sarebbe potuto essere. Ha segnato 40 gol in una stagione allo United (42 reti, era il 2007-08, n.d.r.) e, da allora, quello che ha fatto è notevole".