L'allenatore della Sampdoria, Giampaolo, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa contro il Milan, dove ha rilasciato anche delle dichiarazioni in vista della seconda giornata di campionato contro la Juve.'La Juventus è un’avversaria difficile. Non esistono partite in discesa, vanno giocate bene e fare risultato. Come avremmo dovuto fare oggi. Ci giocheremo la prossima con un po’ di veleno addosso in più'.