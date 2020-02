L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis parla a La Gazzetta dello Sport del futuro del club rossonero, impossibile non anticipare qualcosa sul mercato e le sue parole interessano molto la Juve che da tempo sono sulle tracce, ad esempio, di Gigio Donnarumma: "La nostra proprietà sa, che una società di calcio non è un’impresa finanziaria - dice Gazidis -, ma un’istituzione sociale, culturale, pubblica e alla fine è proprietà dei suoi tifosi. Il Milan è dei milanisti. Il miglior business che possiamo fare è creare un club di nuovo al vertice. Non compriamo giocatori per rivenderli, se mai cederemo qualcuno sarà per investire in altri: scelte calcistiche. Elliott non ha intenzione di prelevare valore dalla società, ha un progetto a medio-lungo termine chiaro. Faremo tutto ciò che è necessario per riportare il Milan tra i primi club al mondo. Il giorno che si affaccerà una nuova proprietà dovrà essere solidissima, perché comprerà un top club in tutti i suoi settori".