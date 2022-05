Intervenuto ai microfoni del The Guardian, Ivan Gazidis è tornato a parlare della Superlega, bocciando drasticamente il progetto tuttora sostenuto da Juve, Barcellona e Real Madrid. Ecco il pensiero dell'ad del Milan: "La vera Super League è la Premier League che ha un pubblico globale e si sta allontanando dagli altri campionati europei. Se non facciamo nulla, quello sarà il futuro del calcio. Ho vissuto in quella bolla e la Premier League ha fatto un lavoro fantastico. Ma la proposta della Super League è stata vista in modo molto diverso in Italia rispetto all’Inghilterra. All’Arsenal mi sono opposto con veemenza alla Super League e l’ho bloccata, perché la Premier League è completamente in ascesa".