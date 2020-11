Ha parlato anche di corsa scudetto Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa pre-Champions (domani l'Atalanta affronta il Midtjylland): "Ne ho parlato all'inizio, quando siamo partiti con tre vittorie e già si parlava di scudetto: mi sono sempre distaccato da queste affermazioni, ma non per mettere le mani avanti. L'Atalanta non può partire per vincere il campionato, altrimenti andiamo fuori da quello che è il nostro calcio. Dobbiamo affrontare tutti gli impegni con umiltà e rispetto dell'avversario. Per noi è già un grande traguardo stare nell'elite del calcio, poi gli obiettivi li porremo più avanti".