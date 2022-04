L'allenatore dell'Atalanta Giampiero Gasperini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lipsia. Il ct della Dea si è soffermato anche sul campionato e su quella che è la lotta per il quarto posto.



'La delusione mi sembra che a volte sia vostra, i tifosi dell'Atalanta possono vivere periodi molto felici, poi è chiaro che non si può andare in Champions tutti gli anni: sarebbe troppo bello, quest'anno ormai è quasi impossibile. Ma credo che i tifosi abbiano tanti motivi per essere non dico sempre soddisfatti, ma la depressione la lascerei ad altri'.