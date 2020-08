Intervistato da Sky Sport al termine della sfida persa contro il PSG che è costata l'eliminazione dalla Champions League, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha dichiarato: “Grande soddisfazione per essere arrivati davvero vicino alla qualificazione, sarebbe chiaramente stata una grande impresa. Spiace perché mancava pochissimo. Rimane la soddisfazione di aver giocato una Champions sempre in crescendo e non posso che ringraziare tutti i ragazzi per la stagione".



SCUDETTO - "​Non possiamo porci questo come obiettivo. Quest'anno è stato particolare, siamo terzi per il secondo anno di fila. Ci sono due grandi squadre arrivate 10-12 punti dietro di noi, erano già forti e potrebbero diventarlo. Noi non partiamo con l'obiettivo dello Scudetto. Avremo qualcosa in più, poi dipenderà da molte cose".