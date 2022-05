In un'ampia intervista concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'ex allenatore della nostra Serie A Giovanni Galeone, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è il mercato della Juventus, invitando Max Allegri a spingere per portare il centrale del Napoli a Torino.



'Mi farebbe molto piacere per Max Allegri, se dovesse avere a disposizione Koulibaly del Napoli. Lo spero per lui e per la Juventus, anche perché parliamo di uno dei migliori difensori centrali sinistri al mondo. Un calciatore di una qualità straordinaria, sarei molto contento se dovesse vestire la maglia bianconera in vista dell’anno prossimo'.