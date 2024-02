A pochi giorni di distanza dal derby d'Italia la tensione nell'ambiente di Juve e Inter continua a crescere a dismisura, dato che nessuna delle due squadre vuole perdere questo confronto. Sul big match di San Siro si è pronunciato anche l'ex interista Sebastian Frey, che ha commentato la sfida ai microfoni di Tv Play."Se non fosse Allegri, sarebbe successo un casino. Sta cercando di mettere un po’ di pressione. L’Inter proverà sicuramente a vincere, ma la Juve farà la gara per non perdere. Se la Juve dovesse uscire sconfitta, il campionato sarebbe finito".