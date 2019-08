Intervistato dall’Eco di Bergamo, Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, ha espresso il suo pensiero nei confronti della stagione che si appresta a cominciare: “Serie A? Credo che Juventus e Napoli siano ancora davanti a tutti, poi bisognerà capire come stanno la Roma e le milanesi, che hanno cambiato allenatore. Noi ci conosciamo bene, possiamo stare ancora in quel gruppo di vertice". La squadra di Bergamo si appresta a disputare la prima edizione di Champions League della propria storia. Ecco di seguito le parole del giocatore su questo argomento: “La Champions non ci deconcentra, al sorteggio peraltro manca ancora qualche settimana. Prima ci sarà il campionato e stavolta, rispetto all'anno scorso, vorremmo cominciare al top".