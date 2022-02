Davide Frattesi e Gianluca Scamacca si raccontano in un'intervista a SportWeek. Il centrocampista Frattesi ha dichiarato: "Meglio una maglia da titolare nel Sassuolo o il rischio di far la riserva in una grande squadra? Alla nostra età è meglio giocare. Poi, dopo uno o due anni fatti bene, sei pronto per il salto".



E poi Scamacca aggiunge: "E comunque qui è diverso rispetto ad altre parti. Il Sassuolo ha strutture e organizzazione, è un piccolo top club. Il lavoro fatto negli ultimi anni ci porta oggi ad andare a vincere in casa delle grandi. Nel calcio la fine del mondo non esiste. È capitato anche a me di ingigantire i problemi e le difficoltà del momento, poi ho capito che quelli veri sono altri e tutti fuori dal calcio. Nel nostro lavoro, dopo una gara andata male ce n’è sempre un’altra che ti offre l’occasione di riscattarti. Io e Davide abbiamo percorso la stessa strada, che non è cambiata mai".