Iil centrocampista del Sassuolo Davide, obiettivo di mercato di molti club italiani e avvicinato anche alla Juventus, ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport anche del suo futuro: "La Roma è tutto per me. Sono nato a Fidene, a cento metri dal mio amico Scamacca. L’idea di segnare un gol all’Olimpico con quella maglia, davanti a tutte le persone che mi vogliono bene, completerebbe il mio percorso. Sarebbe come dire: ecco, ora ce l’ho fatta davvero".