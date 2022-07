Gianluca, nuovo giocatore del Lecce, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport: "Esordio con la Juve? Un’emozione pazzesca. Ero nell’Under 23 ma ci allenavamo con la prima squadra. Mi sono fatto gli amici. Zanimacchia, Di Pardo gente forte che andrà avanti. E poi ho giocato con Dybala, il più forte che ho mai visto”- “Le gambe non mi tremavano. Ma la notte “prima dell’esame” fu molto agitata. Alex Sandro non stava bene e qualcosa avevo capito. L’allenatore Andrea Pirlo me lo disse il giorno prima. Io lo accennai solo ai miei genitori. Nemmeno alla mia ragazza Aurora”.