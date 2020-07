Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro il Milan: "Zaniolo? Per me questo è un non-caso. Ho sempre detto la verità e per me non c’è nessun problema qui. Queste situazioni ci sono in ogni squadra, l’importante è risolvere nel momento. Lo abbiamo affrontato, abbiamo parlato. E’ stato molto bene nell’ultima partita, ma non possiamo dimenticare che prima della partita si è allenato solo una volta e poi ha giocato bene. Vediamo domani, è importante gestire bene la situazione dopo 6 mesi da infortunato".