Nicolò Zaniolo è al centro di un caso disciplinare che può avere strascichi di mercato in chiave bianconera. Come noto, i suoi recenti screzi con l'allenatore Paulo Fonseca sembrano aprire alcuni interessanti scenari di mercato, con la Juventus pronta ad approfittarne. Ecco cos'ha detto proprio Fonseca dopo la partita di ieri sera contro la Spal, dove il giovane centrocampista offensivo ha segnato il sesto gol romanista: "Basta pressione su ragazzi come Zaniolo, bisogna farli crescere col giusto equilibrio. Nicolò è un talento molto importante per la Roma, con cui non abbiamo nessun problema".