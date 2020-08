1









Furio Focolari, giornalista, ha parlato del mercato di Juve e Roma ai microfoni di Radio Radio: "Chi dice che Milik è già più forte di Dzeko prende in giro la gente. Giusto invece il discorso sull’età. Friedkin sa che non c’è tempo per fare subito la società e la squadra che vuole, ma cambierà tutto. Il tifoso della Roma - ha aggiunto - non deve buttarsi già, ha bisogno di qualche mese di tempo per capire”.