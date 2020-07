Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato di Zinedine Zidane e del suo possibile addio a fine stagione, perché il tecnico potrebbe salutare ancora una volta le Merengues dopo la Liga vinta. La Juventus monitora la situazione, visto che la permanenza di Sarri è tutto tranne che certa, e il presidente ai microfoni de El Chiringuito, apre alla separazione: "Magari quando finisce la Champions dice che se ne va. Può essere, perché le persone si stancano. E hanno bisogno di riposare. Però per il momento non c'è alcun motivo perché se ne vada, io non lo vedo stanco".