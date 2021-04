Dopo aver annunciato il rinnovo di Luka Modric, il presidente del Real Madrid, intervenuto a Cadena Ser, ha parlato anche del futuro di Sergio Ramos, in scadenza di contratto e accostato anche alla Juventus: "Modric ha già firmato il rinnovo e abbiamo raggiunto un accordo molto tempo fa. È una situazione molto diversa da Sergio Ramos. Abbiamo parlato tante volte ma non lo so, non voglio incolpare nessuno". Futuro incerto dunque per il capitano delle Merengues, la Juve resta in agguato.