Dopo la vittoria della Coppa di Germania, il tecnico del Bayern Monaco Hans Flick ha parlato del futuro di Thiago Alcantara, in scadenza di contratto nel 2021 e dal futuro incerto: “Di natura sono una persona ottimista, mi tengo sempre qualche speranza: il mio desiderio è quello di mantenere la squadra così com’è. Per quanto riguarda Thiago, è normale che dopo aver giocato al Barcellona in Liga e in Bundesliga con il Bayern Monaco, ci sia da parte sua la curiosità e la voglia di scoprire nuove realtà. Farò del mio meglio per trattenerlo qui”.