Intervistato dal quotidiano Il Giorno, Riccardo Ferri, ex difensore di Inter, Sampdoria e Nazionale, ha parlato dell’imminente stagione calcistica che si appresta ad iniziare: “Visto così, l'attacco dell'Inter sembra aver bisogno ancora di un altro giocatore di spessore. Con Dzeko, ad esempio, si completerebbe un reparto veramente forte, all'altezza di quello che l'Inter può già vantare in difesa. A quel punto davvero i nerazzurri potrebbero giocarsela con tutti su ogni campo, anche contro la Juventus. Vincere lo scudetto prevede anche che si incastrino diversi fattori, ma sarebbe una squadra che può mettere in difficoltà i bianconeri".