Quella di puntare su un allenatore senza esperienza come Andrea Pirlo ha ricordato a tanti le scelte passate della Juve di puntare su altri tecnici dal grande passato da calciatore ma alle prime armi in panchina. Uno su tutti, Ciro Ferrara: "La mia cosiddetta inesperienza di allora si sommò in un certo senso a quella della società - racconta a Il Corriere della Sera - (Cobolli Gigli, poi Jean-Claude Blanc). E in ogni modo chi arrivò dopo di me, nonostante una carriera più solida, fece peggio".



JUVE DI OGGI - "Andrea conosce benissimo ambiente, protagonisti e mentalità del club. L’insidia è sicuramente l’inesperienza, potrà però contare sulla protezione di una società eccezionale, solidissima. All’interno dello spogliatoio, inizialmente, Andrea metterà sul tavolo titoli, carisma e crediti conquistati attraverso una carriera fantastica da giocatore. Di calcio ne sa, eccome. Alla lunga servirà poi il vero salto di qualità: andranno gestite 25 aziende, perché tali sono quasi tutti i giocatori della Juve. Andrea sarà sotto esame ogni giorno, soprattutto esternamente: verranno costantemente giudicati risultati, atteggiamenti, dichiarazioni e altro. Pressioni che andranno metabolizzate nel migliore dei modi".