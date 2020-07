1









L'ex attaccante del Torino Marco Ferrante anticipa i temi del derby di Torino: "I miei cari ex compagni Longo e Asta vedono il bicchiere mezzo pieno per quanto riguarda le prestazioni, ma ora bisogna fare punti - dichiara a Tuttosport -. Anche contro la Juve. Se contro i bianconeri fai la partita come fanno le altre, rischi l’imbarcata. Non ha senso giocare di rimessa. Il Toro deve cercare anche di fare la partita, per tratti del match. Non ha niente da perdere, per cui io oserei. Il gol con loro lo prendi sempre, proprio per questo bisogna cercare di fare la partita quando si può, bisogna cercare di giocarsela. Non importa più fare bella figura, ma, ripeto, provare a giocarsela davvero. concettualmente è meglio giocarsela dall’inizio: il Toro deve capire come far male alla Juve, non pensare soltanto a come evitare di prenderle. Poi nel derby può succedere qualsiasi cosa. Non è una partita normale, anche se il derby a porte chiuse è orribile".



PARTITA - "Sarà durissima. Sarri ha tanta qualità, in campo e anche in panchina. Se la Juve non la sblocca nel primo tempo, lo fa nella ripresa. Ha troppi giocatori di un tasso tecnico più elevato rispetto alle altre squadre. Ma il derby è una partita diversa: la Juve deve vincere per forza, il Toro non può perdere. Nessuno avrà vita facile: sarà una gara molto tattica. Sarà la fotocopia della sfida con la Lazio, sotto tanti punti di vista: bisogna sperare nelle magie di Belotti".