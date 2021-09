. L'ex allenatore dei Red Devils ha avuto un ruolo chiave nel ritorno di CR7 allo United: "Molte persone hanno fatto la propria parte - ha detto a Viaplay - Ho contribuito sapendo che Cristiano voleva davvero venire qui. Tutto è andato per il meglio, è stato emozionante e ho provato tanto sollievo. Non riuscivo a immaginarlo al Manchester City. Ecco perché ci siamo attivati per assicurarci che venisse qui. Ho parlato con la famiglia Glazers lo hanni seguito molto bene e tutto è andato in porto".